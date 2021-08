Scuola Fontanarossa di Vaccarizzo: dopo ferragosto prevista la ripresa dei lavori

Dopo uno stop lungo circa 6 mesi dovrebbero finalmente ripartire i lavori di ampliamento ed adeguamento dell'istituto scolastico Fontanarossa presente nella periferia di Vaccarizzo. A darne la tanto attesa notizia i due consiglieri comunali Luca Sangiorgio (Salvo Pogliese Sindaco) e Giovanni Petralia (Forza Italia) che avevano seguito il caso sin dalle prime fasi con sopralluoghi ed incontri continui insieme a residenti e genitori.

Dopo una lunga attività di collaborazione tra Regione Siciliana ed amministrazione comunale e grazie all'attività incessante degli assessori competenti (Arcidiacono e Mirabella) e della quinta commissione consiliare permanente, sembra che finalmente le somme necessarie per la ripresa dei lavori siano effettivamente a disposizione del Comune di Catania. Proprio Sangiorgio e Petralia tempo fa avevano richiesto ed ottenuto una commissione itinerante insieme ai colleghi della Quinta Commissione per incontrare sul posto i responsabili della presidenza dell'istituto e della direzione lavori.

£Incontro produttivo che aveva anche portato alla redazione di un comunicato stampa con l'obiettivo di mettere in evidenza l'importanza del caso e le problematiche vissute dai residenti del posto - dicono i consiglieri -. Nei giorni finali di luglio era stato finalmente emesso il provvedimento di impegno delle somme da parte della Regione (provvedimento n.1397 del 22 luglio 2021) che aveva dato il via all'iter necessario per lo sblocco dei lavori sospesi. In questi giorni di fatto le somme hanno raggiunto le casse del Comune, il quale si è subito attivato per convocare la ditta appaltatrice ed organizzare la ripresa rapida delle operazioni".

"I lavori sulla scuola ripartiranno infatti subito dopo ferragosto - proseguono Petralia e Sangiorgio -. Una felice notizia per studenti e genitori di Vaccarizzo che finalmente possono sperare nel completamento prossimo dell'opera e nella fine di una lunga fase di difficoltà e di disagi".