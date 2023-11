Scuole sicure, protocollo d'intesa tra Prefettura e quattro comuni etnei

Il Prefetto Maria Carmela Librizzi e i sindaci di Ramacca, Randazzo, San Gregorio di Catania e Trecastagni hanno sottoscritto in Prefettura dei protocolli d'Intesa nell'ambito dell'iniziativa "Scuole sicure" 2023-2024, finanziata con i fondi del ministero dell'Interno che istituisce il Fondo per la sicurezza urbana. Il progetto regola "rispettivi e reciproci impegni in relazione all'attuazione delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici". Le iniziative previste, approvate in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, riguardano, principalmente, l'attivazione di sistemi di videosorveglianza, il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale, l'acquisto di mezzi e attrezzature per la promozione di altre utili iniziative. Per la realizzazione dei progetti, al comune di Ramacca è stato concesso un contributo di 11.618,72 euro, al comune di Randazzo di 11.613,87 euro, al comune di San Gregorio di Catania di 11.797,59 euro e al comune di Trecastagni di 11.757,37 euro.