Sicilia "arancione", Assessorato regionale dell’Istruzione: "Nessuna variazione per la scuola"

Non c'è alcuna variazione dell’attuale assetto organizzativo. Resta sospesa l’attività didattica in presenza nei Comuni individuati come zona rossa

A seguito del passaggio della Sicilia da "zona gialla" a "zona arancione", per come previsto dalle più recenti disposizioni del governo nazionale, l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale comunica che, ai sensi del Dpcm 2 marzo 2021, non c'è alcuna variazione dell’attuale assetto organizzativo. "Resta ovviamente sospesa l’attività didattica in presenza nei Comuni individuati come zona rossa o dove il rapporto tra contagi e popolazione ecceda il rapporto 250:100.000", precisa con una nota l’Assessorato regionale all’Istruzione guidato da Roberto Lagalla. Prosegue il monitoraggio sanitario della popolazione scolastica e la vaccinazione del personale docente e non docente.