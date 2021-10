Suriano: “Sbloccare i lavori di ristrutturazione della scuola Fontanarossa"

“Gli studenti del quartiere Vaccarizzo devono avere la possibilità di raggiungere le scuole con il trasporto pubblico così come accade nelle altre zone della città. Ai ragazzi di questo quartiere, che già vivono in un contesto urbano svantaggiato per la mancanza di scuole, impianti sportivi e servizi, non si può negare anche il trasporto pubblico, continuare a farlo equivarrebbe a negare loro il diritto allo studio”, così la parlamentare Simona Suriano, dopo il sopralluogo alla scuola "Fontanarossa" del quartiere Vaccarizzo, un edificio fatiscente i cui lavori di ristrutturazione sono fermi da mesi, dopo la falsa partenza dello scorso anno.

“Chiederò che si faccia luce sul blocco di questi lavori e mi auguro che il cantiere riprenda al più presto, ma nel frattempo non si possono lasciare i ragazzi senza un collegamento con le scuole più vicine”. Il problema del mancato collegamento tra il quartiere e le scuole era stato sollevato, su segnalazione dei genitori, dal consigliere comunale Graziano Bonaccorsi che ha accompagnato la deputata Suriano durante il sopralluogo alla scuola Fontanarossa.

“Dopo le giuste rimostranze dei genitori e la mia segnalazione sembrava si fosse trovata una soluzione con l'affidamento del servizio di trasporto ad una ditta privata. Pochi giorni fa però la ditta ha comunicato di non poter svolgere questo servizio”, spiega Bonaccorsi. “Adesso bisogna trovare una soluzione veloce, perché a pagare per i disservizi del Comune e dell'Amts non possono essere gli studenti”.