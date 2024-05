 “Uno, Nessuno, 100 Giga”: successo in città per la kermesse antibullismo con studenti, cantanti e attori

Una grande festa, un'immensa occasione di gioia per i giovanissimi studenti di Catania che hanno partecipato in massa alla prima delle nove kermesse finali di "Uno, Nessuno, 100 Giga", progetto nato dalla collaborazione tra Regione, per il tramite dell’assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale che lo ha promosso con oltre 2,3 milioni di euro, l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Telefono Azzurro e 802 istituti scolastici dell’intera Isola, con l’attività sul campo di Fondazione Carolina e Mabasta, che sta svolgendo attività di formazione a quasi 3.600 studenti, mentre i genitori che hanno aderito alle iniziative formative sono circa 800.

L'assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale ha partecipato alla festa al Teatro Metropolitan di Catania.

Sul palco, tra le altre esibizioni e testimonianze, quella di un autentico idolo dei più giovani, il cantante e autore LDA. "Secondo il report Unicef - ha detto Turano - in Italia un ragazzo su tre è vittima di almeno un episodio di bullismo. Sono orgoglioso di questa iniziativa e dei nostri ragazzi che stanno dando la risposta migliore. Li abbiamo cercati sulla via delle emozioni, loro si sono fatti trovare...".