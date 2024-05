Tre alunni della scuola media "Dante Alighieri" alla finale dei campionati di giochi matematici Bocconi

Prestigioso risultato per tre alunni della scuola media di Catania Dante Alighieri che il prossimo 25 maggio voleranno a Milano per partecipare alla finale dei campionati internazionali di giochi matematici dell’Università Bocconi. Lorenzo Dicara, Giada di Paola Seminara (categoria C1) e Riccardo Pennisi (categoria C2) hanno dimostrato grande preparazione, intuito e abilità matematiche, riuscendo brillantemente a superare le selezioni provinciali del 16 marzo.

La competizione, giunta quest’anno alla sua 31ª edizione, si basa su quesiti di logica e matematica, che portano gli studenti non solo ad applicare le loro conoscenze in campo matematico, ma anche e soprattutto a ragionare per arrivare alla soluzione.

Particolarmente soddisfatta di questo traguardo la Preside dell’istituto catanese Brigida Morsellino, ma anche il prof Enzo Nicolosi, referente dei giochi matematici della Dante Alighieri, e la professoressa Paola Russo, referente del dipartimento di matematica, che hanno così commentato la performance dei loro alunni: “Siamo molto orgogliosi dei nostri ragazzi che hanno dimostrato un grande talento, che negli anni con dedizione hanno tenuto in allenamento. Da tempo la nostra scuola si dedica con passione ad allenare i ragazzi al ragionamento matematico "non standard" cioè non costretto nei programmi scolastici, ma attivo nella risoluzione di problemi in cui la strategia viene prima dell'abilità del calcolo. Questo a nostro parere è una carta vincente in quanto proprio il problem solving e la flessibilità di pensiero fanno parte di quelle soft skills tanto ricercate nel mondo del lavoro oggi".