Viagrande, completati i lavori per la pensilina della scuola elementare

E' stata completata la pensilina realizzata all’ingresso delle scuole elementari di Viagrande. A renderlo noto è il primo cittadino Francesco Leonardi che ha parlato di un intervento atteso e che "rientra nel più ampio quadro dei lavori compiuti per migliorare la fruibilità dei plessi scolastici”.

“La copertura consentirà di offrire riparo dalla pioggia agevolando anche le operazioni di uscita dal plesso. È un’opera scaturita anche dalla costante interlocuzione con le istituzioni scolastiche e anche con gli stessi genitori” prosegue Leonardi. “Nel corso di un anno scolastico contrassegnato dall’emergenza Covid-19, d’intesa con l’assessore alla Scuola, Rosanna Cristaldi, abbiamo la consapevolezza di non aver lesinato sforzi e impegno portando a termine significativi lavori a vantaggio dei vari plessi scolastici. Solo pochi giorni addietro è partito il cantiere per la realizzazione del centro sportivo di via Sapienza che, in primis, rappresenterà la tanto attesa palestra dell’adiacente plesso delle scuole elementari” continua il sindaco di Viagrande.

“In tema di edilizia scolastica, è il caso di ricordare che a fine settembre è stato consegnato il riammodernato il plesso di via Mazzini - ha concluso il primo cittadino - la struttura è stata oggetto di un complesso lavoro di ristrutturazione ultimato in tempi brevi e che ne ha completamente cambiato volto, in meglio. Negli ultimi anni l’attenzione per le strutture scolastiche è stata alta, come testimoniano gli importanti lavori di ristrutturazione che hanno interessato l’asilo nido, la sede centrale dell’I.C. Verga e della scuola materna di via Collegio”.