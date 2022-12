Gli studenti del "Fermi-Eredia" consegnano al Parco dell'Etna il loro vino

La consegna delle bottiglie di vino rosso e bianco, frutto della vendemmia 2021 all’ente Parco dell’Etna, all’istituto di istruzione superiore “E.Fermi-F.Eredia”di Catania è un evento istituzionale che mette a confronto le realtà politiche, sociali e imprenditoriali siciliane. "Questa scuola- ha dichiarato la dirigente Maria Giuseppa Lo Bianco- investe energie e risorse per il futuro dei propri studenti. Non è un caso che oggi siano presenti a questa consegna dei vini anche i ragazzi di VI° classe enotecnica e quelli del V° e del III° a indirizzo enologico. Accanto a loro, gli studenti del II° anno a indirizzo agrario. Sono loro il punto di partenza da cui creare un clima di collaborazione e cooperazione che coinvolga anche le varie istituzioni preposte". Presenti al tavolo della conferenza il presidente del Parco dell’Etna, Carlo Caputo, il direttore dell' Istituto Vite e Vino Aprile e il professore dell’istituto "Fermi-Eredia" Vecchio. La raccolta dell’uva, il suo trasporto, la produzione e l'imbottigliamento rappresentano una realtà consolidata per l’istituto di istruzione superiore "E.Fermi-F.Eredia" di Catania. "Con la varietà di vitigni a disposizione si è voluto fare un prodotto di eccellente qualità- ribadisce il Presidente Ente Parco dell’Etna - ringrazio l’istituto “Fermi-Eredia” che continua ad investire grandi risorse per il futuro di questi ragazzi". "Con la scuola puntiamo ad avere una collaborazione duratura- spiega il Direttore Istituto Vite e Vino Dottor Aprile- stiamo investendo tanto suoi giovani perché crediamo che loro possano dare molto in settori come questo. Nello specifico il comparto vinicolo cresce, anno dopo anno, in Sicilia e presto ci concentreremo sugli spumanti con vitigni autoctoni e promozioni mirate". "L’area etnea è un territorio unico e irripetibile con realtà e caratteristiche specifiche- dice il Presidente Nazionale dei Periti Agrari Mario Braga- il vulcano che incontra il mare contribuisce a dare un insieme di profumi alla terra che non si trova in nessun’altra parte del mondo. Voi dovete essere orgogliosi di quello che avete e impegnarvi a fare sempre meglio".