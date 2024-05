Giovani studenti di Maniace visitano la caserma dei carabinieri di Randazzo

Prosegue la campagna dei carabinieri per diffondere la cultura della legalità tra giovani e giovanissimi, come parte integrante della strategia di prevenzione attuata a livello nazionale. Un progetto, quello degli incontri con i ragazzi, in cui i più giovani hanno la possibilità di confrontarsi direttamente con i militari dell’Arma, affrontando tematiche d’attualità, per contribuire a sviluppare in loro una coscienza civica. L’iniziativa ha interessato i giovanissimi alunni delle classi elementari e medie dell’istituto comprensivo "Carlo Levi" di Maniace che, accompagnati dagli insegnanti referenti del "progetto legalità", hanno visitato la caserma della compagnia di Randazzo.

Ad accoglierli, oltre al comandante, capitano Luca D’Ambrosio, i militari della stazione e del nucleo operativo e radiomobile che hanno parlato agli alunni dei compiti attribuiti all’Arma, mostrando anche come si svolge la vita di caserma. Dopo una breve introduzione e descrizione dei vari uffici che ci sono all’interno del comando, gli studenti hanno potuto vedere da vicino una gazzella in dotazione al servizio di pronto intervento dell'Arma. In seguito, vista la giovane età dell’auditorio, il capitano ha affrontato il tema del rispetto delle regole e delle leggi, necessario per instillare nelle nuove generazioni il senso civico, di responsabilità e di appartenenza alla società. Ai ragazzi è stata poi spiegata l’importanza di rivolgersi sempre ai carabinieri in caso di pericolo mediante l’utilizzo del numero unico di emergenza 112. Infine, è stata allestita per loro una mini scena del crimine, presso la quale hanno potuto cimentarsi nell’acquisizione delle impronte digitali e del dna. Una simulazione che li ha visti calarsi con entusiasmo nelle vesti di "giovani investigatori scientifici". L'incontro, che ha riscosso notevole interesse da parte di ragazzi e insegnanti.