La scuola primaria Giovanni Paolo II di Gravina vince il concorso "Scrittori di classe"

La classe 5°E della scuola primaria Giovanni Paolo II plesso via San Paolo di Gravina di Catania è stata premiata oggi come vincitrice del concorso “Scrittori di classe”, promosso da Conad e giunto alla sua nona edizione. In una cerimonia svolta questa mattina alla presenza di Claudio Nicolosi, presidente del Consiglio Comunale, Massimiliano Giammusso, Sindaco di Gravina di Catania, Concetta Cianciolo, assessore alla Pubblica Istruzione, Angela Rita Milazzo, dirigente scolastico della scuola primaria Giovanni Paolo II plesso via San Paolo, Leonardo Ciacio in rappresentanza della cooperativa PAC 2000A Conad e Salvo Sorbello, responsabile del punto vendita Conad di Gravina di Catania, la classe è stata nominata tra i 12 vincitori a livello nazionale del progetto, che ha coinvolto in questa edizione oltre 27 mila classi appartenenti a quasi 9 mila scuole primarie e secondarie di primo grado sull’intero territorio nazionale che hanno prodotto e pubblicato 7.500 racconti entrati in graduatoria per la selezione finale.

"Questo concorso è stato altamente formativo - ha detto Angela Rita Milazzo, dirigente scolastico della scuola primaria Giovanni Paolo II - non solo per il piacere di leggere, per aver acceso la passione per la scrittura creativa, ma soprattutto per essere stato occasione per sensibilizzare alla consapevolezza sulla salvaguardia del mare”.

“Siamo orgogliosi di osservare il grande successo che questa iniziativa genera ogni anno in termini di partecipazione e interesse da parte degli studenti. Attraverso progetti virtuosi come questo confermiamo il nostro sostegno alle istituzioni scolastiche e il nostro impegno a contribuire concretamente alla crescita, all’istruzione e all’educazione delle nuove generazioni. Investire sulle ragazze e sui ragazzi che vivono nei nostri territori è, infatti, per la nostra Cooperativa la strada maestra per poter costruire una società futura dalle solide basi e generare valore per le nostre Comunità” – ha dichiarato Vittorio Troìa, Direttore Area Sicilia di PAC 2000A Conad.