Bambini su internet in sicurezza - Arriva 'Kids Edge'

Si tratta di una applicazione presente sul browser Microsoft Edge che consente di far navigare i nostri bambini in modalità 'filtrata', eliminando automaticamente tutti i siti potenzialmente pericolosi

Il terrore di tutti i genitori moderni è sicuramente quello di non poter riuscire a controllare adeguatamente i loro figli quando navigano su Internet.

In loro aiuto è arrivata Microsoft, che sul nuovo browser Edge ha previsto la funzione 'Kids Mode' (c'è quella dedicata alla fascia 5-8 anni e l'altra dedicata alla fascia 9-12 anni), che crea un ambiente protetto all'interno del quale il bambino può navigare senza il rischio di guardare contenuti non adatti alla sua età.

E' presente in ogni modalità una lista di siti sicuri che i bambini possono vedere e tutto ciò che non rientra in quella lista viene bloccato. Si tratta in pratica di una 'white list', nella quale vanno aggiunti di volta in volta i siti che si ritiene possano essere visitati. Ma è sempre meglio della black list, che praticamente andrebbe aggiornata ogni giorno con migliaia di siti pericolosi.

Per attivarlo sul proprio pc basta fare click sulla propria foto profilo ed all'interno del menù comparirà una sezione ad hoc per entrare nella 'Kids mode'.

Una volta selezionata la modalità il bambino non potrà assolutamente uscirne, per quanto possa essere bravo a smanettare col pc nonostante l'età. L'unico modo di tornare alla navigazione non filtrata è infastti quello di inserire una password di Windows, che ovviamente non conoscerà.