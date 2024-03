On. Giambona: "formazione professionale salvata dal collasso "

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Formazione professionale salvata dal collasso “Il Parlamento Siciliano ha posto rimedio, parzialmente, ad un enorme corto circuito politico-normativo che ha mandato in tilt il settore della Formazione Professionale in Sicilia. Con l'abrogazione del comma 1 lettera b dell'articolo 70 del collegato alla finanziaria regionale è stato messo in sicurezza il settore che rischiava concretamente il collasso” . Questo quanto dichiarato da Mario Giambona Vicecapogruppo PD all'Assemblea Regionale Siciliana e primo firmatario del disegno di legge numero 690 da cui ha tratto spunto il testo concordato in aula che ha permesso di riportare alla situazione originaria, a quello che era prima della modifica introdotta nottetempo nel collegato alla legge finanziaria regionale. “Ciò che si è tentato di fare è inqualificabile. Il fatto di mettere in discussione un settore così strategico senza coinvolgere le parti e gli attori in causa, deve far riflettere rispetto ad una proposta politica, quella di centro-destra, che mette sul campo iniziative errate in momenti storici sbagliati. Finalmente - conclude Giambona - con l’abrogazione di questa norma, abbiamo messo fine a questa querelle e chiederemo su altri temi su cui non si è potuto ancora intervenire la trattazione organica nella commissione competente coinvolgendo operatori, sindacati ed enti di formazione".