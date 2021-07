Sondaggio - Vicini di casa, il 48% dei catanesi non è in buoni rapporti

L’estate? Al mare, in montagna, al lago, comunque lontano dai vicini di casa. Già, perché i rapporti con loro sono ancora tutt’altro che idilliaci: il 48% dei catanesi, infatti, ha un atteggiamento di sostanziale freddezza o persino indifferenza verso chi vive alla porta accanto, e non mancano nemmeno i casi di aperta e continua conflittualità. Lo evidenzia l’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni.

Gli animi si scaldano soprattutto di fronte al poco rispetto delle regole condominiali (52%). Tra i motivi di litigio anche gli schiamazzi e i rumori (48%), specie adesso che con l’estate ha ripreso la vita notturna e il mancato pagamento delle spese di condominio (28%).

Senza dimenticare i danni e i piccoli inconvenienti (21%) al vicino derivanti dalla gestione quotidiana della propria abitazione o provocati magari durante lavori di ristrutturazione. E come se non bastasse, circa un terzo dei catanesi (33%) penserebbe persino di cambiare casa per il rapporto difficile coi vicini.

Ma se in molti casi la situazione è questa, c’è anche chi riesce ad andare abbastanza d’accordo. Anzi i catanesi stessi riconoscono che sarebbe importante costruirsi un buon rapporto di vicinato. Che può essere anche “utile”: nel sorvegliare l’abitazione mentre si è in ferie (40%), soprattutto in questo periodo estivo, così come nell’avere un aiuto in caso di bisogno (28%). E per un altro 21%, il solo sapere che di fianco vive qualcuno dà un senso di maggiore sicurezza.

In caso di litigio, per più di un catanese su due (54%) la soluzione migliore è il dialogo, che appiani i conflitti. Il 25% lascerebbe semplicemente correre, dando tempo al tempo, mentre un 12% si rivolgerebbe ad altri vicini perché possano fare in qualche modo da mediatori.

In questi casi, anche una polizza assicurativa è considerata utile, soprattutto per far fronte alle conseguenze dei danni che si possono arrecare ai vicini di casa (31%). Un ulteriore 12% apprezza la copertura per le spese legali, e un altro 12% pensa soprattutto alle tutele per i danni che possono essere provocati dai propri animali domestici.