Funzionalità nascoste: a cosa servono le strisce nell'asciugamano?

Vi siete mai chiesti perchè praticamente tutti gli asciugamani che abbiamo in casa o che troviamo nei bagni pubblici, nei centri benessere, negli alberghi hanno al centro delle strisce?

Se non solo non lo sapete ma la cosa (pur non essendo il vostro primo pensiero quando vi svegliate la mattina) vi ha sempre incuriosito, è finalmente arrivato il momento di scoprirne l'utilità.

La prima ragione è che si tratta di una idea di design per far sì che tutte le asciugamani possano essere caratterizzate dalla presenza di un elemento decorativo che le possa differenziare l’una dall’altra (oltre al colore o alla forma rettangolare o quadrata).

La seconda ragione è che la presenza della striscia permette di poterlo riporre e di poterlo ripiegare in maniera più semplice e veloce.

La terza ragione è che la presenza di questa rifinitura, che prosegue su tutte le estremità dell'asciugamano, evita che il tessuto si possa sfaldare e quindi permette all'asciugamano stessa di durare più a lungo.

In mancanza di questa striscia dura l’asciugamano si sfalderebbe e non riuscirebbe ad essere morbido in maniera uniforme.

E questo comporterebbe la necessità di cambiarle molto più spesso di quanto non si fa adesso e di doverne acquistare una quantità maggiore rispetto a quella usuale.