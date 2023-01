Addormentarsi durante un film? Ecco come resistere al sonno

Molto spesso i ritmi della vita quotidiana, uniti allo stress, portano a dormire molto meno di quanto si vorrebbe. Capita quindi praticamente a tutti di addormentarsi la sera davanti alla tv (anche perchè negli ultimi anni è considerevolmente aumentata la durata media di un film), quando invece l'intenzione sarebbe quella di godersi un film o la propria serie televisiva preferita.

Gli esperti hanno però individuato alcuni metodi che potranno permetterci di 'godere' della visione non a metà ma fino in fondo.

1 - Sonno ed alimentazione - Il sonno viene influenzato anche dall'alimentazione. Alcuni cibi e bevande hanno un effetto soporifero indesiderato. Riso, pasta, pane e carboidrati sono ricchi di melatonina e triptofano, che favoriscono il sonno. Idem lattuga, zucca, cavoli e tutte le bevande zuccherate ed i superalcolici.

2 - Energy drink - Per tenervi svegli non utilizzate energy drink. Faranno invece al caso vostro lo 'Yerba Mate' (un potente tè nero), mandorle, nocciole, chewing-gum da masticare senza zuccheri o salmone.

3 - Tv a letto - Vedere la tv a letto o allungare le gambe sul divano e mettersi sotto una morbida coperta non aiuta certo a restare svegli durante la visione. Se si è abituati a sonnecchiare sul divano in quella posizione il corpo la riconoscerà subito e sarete quasi spacciati. In caso di crisi di sonno ci si può alzare ed andare in cucina, in questo modo si camminerà un po' e ci si riattiverà.

4 - In due sul divano - Essere in compagnia è meglio, a volte basta una frase detta con un tono di voce più alto o un semplice buffetto per destare nuovamente l'attenzione.

5 - Luci spente - Non vanno mai tenute durante la visione del film. Allo stesso modo concilierà il sonno tenere il proprio gatto o amico a quattro zampe vicino a noi ed accarezzarlo.

6 - Google - Seguire attivamente il film grazie a Google può esere un aiuto per stare svegli e che non toglie attenzione al film. Cercare come si chiama quell'attore, quanti anni ha quella particolare protagonista, qual è la storia dal quale è tratto il film. Effettuare questa serie di ricerche aiuterà sicuramente ad evitare l'arrivo del sonno (anche grazie alla luminosità dello schermo del tablet o dello smartphone).