Amazon Music Unlimited: è gratis per tre mesi, offerta in scadenza il 24 maggio

Amazon offre una grande opportunità agli appassionati di musica. Fino al 24 maggio 2021 sarà possibile accedere al servizio di musica digitale di Amazon, 'Amazon Music Unlimited', in maniera gratuita.

L'offerta è valida solo per coloro che non si sono ancora mai iscritti ad 'Amazon Music Unlimited' e che in precedenza non hanno già beneficiato del periodo gratuito di 30 giorni.

Una volta terminata l'offerta (tre mesi gratis) il costo dell'abbonamento proseguirà in modo automatico al costo di € 9,99 al mese. Chi non vorrà proseguire lo potrà fare e disdire tramite l'app del proprio smartphone o sul sito di Amazon.

Si tratta di un'offerta non cumulabile con altre promozioni: ciò significa, per esempio, che chi beneficierà di questa offerta non potrà successivamente richiedere i 30 giorni gratuiti che di solito vengono concessi a coloro che utilizzano per la prima volta 'Amazon Music Unlimited'.

Amazon Music Unlimited offre la possibilità di accedere alla musica digitale ed a circa 60 milioni di brani, inclusi i più recenti. Sono inoltre disponibili innumerevoli playlist e stazioni radio. I brani possono essere riprodotti oline o possono essere anche scaricati e non c'è alcuna interruzione pubblicitaria.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Amazon