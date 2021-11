Kiabi apre a 'I Portali' il primo punto vendita in affiliazione commerciale

Dopo anni di esperienza nella gestione di punti vendita diretti (505 in tutto il mondo), KIABI ha dato via ad un piano per implementare lo sviluppo di una rete di negozi mono-brand. Il marchio di moda a piccoli prezzi per tutta la famiglia infatti, nel secondo semestre del 2020, ha aperto le porte all’affiliazione commerciale, investendo in questo modello di business.

L'espansione dei negozi è focalizzata su posizioni strategiche che garantiranno il successo di tutti i partner KIABI. Il 6 novembre 2021 verrà inaugurato il primo store in franchising, questo nuovo punto vendita è il frutto di un accordo commerciale tra il marchio francese e gli imprenditori catanesi Luca e Giuseppe Giuffrida, presso il Centro Commerciale “I portali” a San Giovanni la Punta in provincia di Catania. Il Parco commerciale, grazie alla sua eccellente struttura di più di 140.000 metri quadri vanta circa 120 negozi con insegne internazionali e nazionali selezionate, servizi ed ampio intrattenimento, un vero e proprio punto di riferimento nel sud della penisola.

Il negozio si sviluppa su 1.000 m2 di superficie di vendita, che rappresentano la dimensione minima ideale per mettere in luce l’offerta moda KIABI per tutta la famiglia. Lo store è realizzato in base all’ultimo concetto di KIABI,

ovvero quello Free. L’arredamento total white per garantire eccellente visibilità degli ambienti, con un’esposizione curata e chiara, facendo esaltare così anche i molteplici colori ed i prodotti, che a loro volta saranno suddivisi con corner specifici per ogni settore merceologico, donna, uomo, kids, neonato, lingerie, curvy, accessori etc..

KIABI offre un portfolio servizi molto ricco che prevede:

- Click&Collect

- E-prenotazione

- Ritiro 4H

- Programma fedeltà (Carta Fedeltà e Buono bebè)

- Critizr (per misurare la soddisfazione del cliente post acquisto)

- Gift Card

- Shopping Bag

Dal 3 al 6 novembre due bici interamente brandizzate KIABI, guidate da promoter vestiti con la collezione Vintage del marchio francese, sfrecceranno per le vie iconiche della città di Catania per un’attività di bike marketing. I promoter fermeranno i passanti per dare dei gadget e flyer con lo storytelling del marchio e spiegheranno la meccanica dell’offerta commerciale sul weekend per tutti i nuovi clienti KIABI.

Per il weekend di apertura (6-7 novembre) è prevista la seguente promozione: il 20% su tutto per chi sottoscrive la carta fedeltà. Nel fine settimana inoltre sarà presente in store dalle 10.00 alle 17.00 un’illustratrice catanese per la

personalizzazione con lettering di due cartoline che raccontano iconograficamente l’incontro della Francia e della Sicilia. Le persone che potranno personalizzare la cartolina, che sarà regalata in cassa, saranno quelle che hanno fatto un acquisto e che hanno aperto la carta fedeltà (non per forza in quel fine settimana ma che la possono già detenere per aver fatto acquisti online).