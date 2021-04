Mamma Italia - L'app di origine siciliana che fa arrivare i prodotti italiani all'estero

Due siciliani hanno creato l’e-commerce che riunisce e vende (gratuitamente) le eccellenze gastronomiche italiane in tutta Europa

Ivano e Gaetano, due messinesi emigrati, per lavoro, rispettivamente in Spagna e Svizzera, due anni fa trovano una soluzione: progettare un'app mobile che consenta di geolocalizzare, raggiungere e acquistare qualunque prodotto agroalimentare italiano, ovunque nel Mondo. Una risposta efficace alla difficoltà - che spesso diventa impossibilità - nel reperire, sugli scaffali dei negozi stranieri, ingredienti italiani autentici e di qualità, fondamentali per preparare anche i piatti più semplici.

Ed ecco che grazie al loro impegno, ma anche alle competenze maturate di altri professionisti negli ambiti di finanza e vendite, realizzano MammaItalia: un vero e proprio motore di ricerca del food Made in Italy, scaricabile gratuitamente, in versione beta, per iOS e Android. Un e-commerce che riunisce i migliori prodotti e produttori.

Dopo aver visto utenti e followers crescere di alcune decine di migliaia di unità, ma anche il comparto soffrire le conseguenze socio-economiche del Covid-19, MammaItalia aggiunge oggi, tra le soluzioni proposte, anche un e-commerce (www.mammaitalia.shop) che promuove online la vendita diretta delle eccellenze agroalimentari dello Stivale, aggregando gratuitamente piccoli e grandi produttori in una piattaforma che promuove la sapienza artigianale, la tradizione e i sapori unici del Bel Paese, quelli che spesso non è possibile sperimentare in nessun’altra parte del globo.

Al marketplace può aggregarsi anche chi già dispone di un punto vendita su internet: i prodotti, infatti, vengono proposti al pubblico sotto forma di esclusive box che contengono il meglio del food italiano.

Ma non solo. Molto presto, sull’app sarà anche disponibile una funzionalità “Click & Collect”: gli utenti, quindi, avranno la possibilità di selezionare i prodotti che desiderano e ritirarli presso un punto vendita o riceverli a domicilio.

MammaItalia nasce dall'impegno di cinque professionisti che hanno fondato, lavorato o investito in organizzazioni di successo.

• Ivano Rotondo, 31 anni, CTO (responsabile IT e sviluppo), siciliano

• Gaetano Biondo, 33 anni, co-CMO (responsabile marketing), siciliano

• Luca Marmo, 30 anni, CCO (responsabile commerciale), pugliese

• Claudio Vitale, 40 anni, co-CMO (responsabile marketing), pugliese

• Caterina Diglio, 52 anni, CFO (responsabile finanze), molisana

Per QualityChain, collaborano al progetto:

• Ciro Borrelli, 27 anni, CEO, sardo

• Saverio Salaris, 26 anni, Product Manager, sardo

• Carlo Vespa, 26 anni, CTO, sardo