'Street food challenge' - L'arancino campione italiano dell'estate 2021

Si è appena conclusa una stagione turistica che ha visto il boom delle principali destinazioni turistiche del nostro Paese, scelte dagli italiani per trascorrere questa caldissime vacanze estive. Ed è l’Arancino siciliano ad essere stato eletto dagli utenti di Deliveroo lo street food dell’estate.

La piattaforma food delivery ha messo alla prova i ricordi delle papille gustative dei suoi clienti attraverso la “Street Food Challenge”. La sfida, che si è svolta sui canali social della App, ha messo a confronto alcuni tra i più famosi street food di alcune delle regioni che in questa estate hanno fatto il pienone di visitatori.

Dopo aver selezionato le specialità più amate in Emilia Romagna, Sicilia, Campania e Puglia, gli utenti sono stati chiamati ad esprimere le lore preferenze per eleggere il cibo da strada dell’estate, in un’appassionante sfida che ha coinvolto: arancino/a e pane e panelle per la Sicilia, puccia e panino col polpo per la Puglia, piadina e gnocco fritto per l’Emilia-Romagna, pizza portafoglio e crocchè per la Campania.

L’arancino ha superato nettamente la puccia pugliese (77% - 23%) mentre la piadina romagnola ha dovuto cedere il passo per pochi voti a alla pizza portafoglio (51% - 49%).

In finale l’arancino ha superato di misura la pizza portafoglio con il 52% dei voti venendo eletto lo Street Food dell’estate.