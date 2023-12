Bollette del gas: sul sito ARERA le 'offerte' per chi non ha ancora scelto il mercato libero

A differenza del mercato dell'energia elettrica, che nella giornata del 20 dicembre ha visto sancire la proroga del mercato tutelato fino al 1 luglio 2024, per quanto riguarda il mercato del gas la tutela terminerà il 10 gennaio 2024.

L'Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente) per venire incontro ai clienti che alla scadenza della tutela non avranno ancora scelto il mercato libero ha pubblicato sulla propria pagina l'elenco delle offerte PLACET dedicate a questi clienti, ai quali verranno applicate condizioni economiche e contrattuali definite dalla stessa ARERA ma con componente fissa annuale decisa dallo stesso venditore.

Le condizioni economiche, limitatamente alla componente fissa annuale (Pfix), saranno quindi diverse in funzione del venditore con cui ci si trova al momento.

Per consentire una migliore comparazione tra le condizioni economiche che verranno applicate e quelle disponibili sul mercato, l’Autorità - in occasione della delibera 593/2023/R/gas con cui ha completato il monitoraggio delle condizioni offerte - ha pubblicato su www.arera.it/consumatori l’elenco dei codici offerta relativi alle PLACET dedicate, segnalati dai venditori.

Inserendo il codice offerta su ilportaleofferte.it (portale pubblico, indipendente e istituzionale) si potranno così confrontare (anche con l’attuale servizio di tutela, destinato a concludersi) le ipotesi di spesa annuale di ciascuna possibile alternativa, sia nel mercato libero che con le PLACET dedicate.