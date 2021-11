Artplace (app che digitalizza la cultura italiana) presente al Catania Film Fest

Artplace, la prima app ibeacon-ready che digitalizza il patrimonio storico e culturale italiano, sarà presente al Catania Film Fest, evento di cultura cinematografica europea indipendente - giunto alla decima edizione - che si terrà nella città siciliana dal 28 novembre al 4 dicembre.

L’app, creata dalla startup SmartFactory con la partnership commerciale e tecnologica di Millennials Spa (holding che da anni porta avanti attività di scouting costante sulle novità presenti sul mercato), rivoluziona il modo di fruire e vivere la cultura a 360 gradi. Grazie a un utilizzo innovativo di una tecnologia consolidata e sicura come i beacon (trasmettitori bluetooth low energy e low cost che consentono il trasferimento di dati mediante la microgeolocalizzazione) gli utenti ricevono notifiche push contenenti le informazioni sulle attrazioni culturali presenti nella zona nella quale si trovano.

In questo modo, si riceve, a portata di click, una guida gratuita, completa e interattiva dell’attrazione segnalata. Godere di un tour virtuale aumenta il coinvolgimento dell’utente e permette a quest’ultimo di vivere un’esperienza unica. A differenza dei supporti di visita standard, con Artplace l’utente può accedere a una gallery di elementi (testuali, video e foto) anche dopo aver terminato il tour e può contribuire al miglioramento dell’esperienza vissuta valutando direttamente la visita.

I beacon verranno installati nei luoghi chiave del Festival: nei pressi del Castello Ursino e Monastero dei Benedettini, Mediateca “Vincenzo Bellini” in via Antonio Sangiuliano angolo via Etnea, Trame di Quartiere – Palazzo de Gaetani situato nel cuore del quartiere San Berillo e presso via Franchetti, la nuova sede dell’Accademia di Belle Arti.

I beacon offriranno, in più lingue, contenuti cinematografici (notizie sui film e cortometraggi in proiezione, foto e curiosità su autori e artisti presenti, interviste e video premiazioni) e informazioni sui punti di interesse archeologico e culturale che ospiteranno il Festival.

Il Catania Film Fest è da anni vetrina di film europei indipendenti, anteprime, film inediti, produzioni di artisti emergenti e passerella per autori noti con la partecipazione di attori e registi di fama nazionale e internazionale. Considerato il significativo coinvolgimento di pubblico che ci sarà, l’app è una soluzione ideale per implementare l’accessibilità fisica e culturale all’evento oltre a potenziare l’interconnessione dei presenti.

Artplace è inoltre covid free: essendo una piattaforma digitale facilmente scaricabile su ogni cellulare non necessita, a differenza dei dispositivi elettronici che di solito vengono distribuiti ai visitatori, di igienizzazione, rappresentando quindi un risparmio per coloro che gestiscono l’evento e uno strumento sicuro per chi vuole restare aggiornato su quanto accade al Festival, potendo accedere autonomamente in qualsiasi momento alle notizie.

L’app è utile e vantaggiosa per gli organizzatori dell’evento poiché, sostituendosi alle tradizionali audioguide, permette di risparmiare sul costo del noleggio del materiale informativo e della manutenzione delle apparecchiature. I beacon, inoltre, consentono di rilevare le statistiche relative agli spostamenti dei visitatori e scoprire quali sono i punti d’interesse più apprezzati. Una risorsa fondamentale in termini di Sentiment Analysis nell’ottica di migliorare sempre di più l’offerta di uno degli appuntamenti culturali più importanti nel calendario degli eventi siciliani.

Uno degli obiettivi del Catania Film Fest è proprio quello di coinvolgere studenti, turisti e grande pubblico. Artplace si inserisce in questo contesto fornendo un ulteriore strumento innovativo offrendo indicazioni anche sulla user experience.