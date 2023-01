Aspettativa di vita - Italia a sorpresa nella Top Ten

La compagnia sanitaria americana NiceRx Health ha realizzato una ricerca che ha riguardato le aspettative di vita nei diversi paesi del mondo. Per stilare la classifica ci si è basati sui dati forniti dai paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

L'Italia è riuscita ad entrare nella top 10 di questa classifica, con una aspettativa di vita media di circa 8 anni ed una minima differenza tra uomini e donne.

Il Bel Paese però esce dalle prime 10 posizioni nel momento in cui si prendono in considerazione due fattori ben specifici, ossia la spesa sanitaria pro capite e l'attesa media per un ricovero.

Per quanto riguarda la spesa sanitaria pro capite l'Italia scende al ventesimo posto (prime tre posizioni USA, Germania e Svizzera). Per quanto riguarda i tempi di attesa per un ricovero la posizione è la quindicesima (primi tre posti per Norvegia, Australia e Canada).

La classifica

1. Hong Kong - L'aspettativa di vita media è di 85,29 anni

2. Giappone - Aspettativa di vita media di 85,03 anni. Le donne arrivano in media ad 88,09 anni, gli uomini ad 81,91

3. Svizzera - Aspettativa di vita media di 84,25 anni (86,02 anni per le donne, 82,42 anni per gl i uomini)

4. Singapore - Aspettativa di vita media di 84,07 anni (86,15 anni per le donne, 82,06 per gli uomini)

5. Italia - Aspettativa di vita di 84,01 anni (85,97 anni per le donne, 81,9 anni per gli uomini)

6. Spagna - Aspettativa di vita di 83,99 anni (86,68 anni per le donne, 81,27 anni per gli uomini)

7. Islanda - Aspettativa di vita di 83,52 anni (84,90 anni per le donne, 82,15 anni per gli uomini)

8. Corea del Sud - Aspettativa di vita di 83,50 anni (86,42 anni per le donne, 80,46 anni per gli uomini)

9. Israele - Aspettativa di vita di 83,49 anni (84,91 anni per le donne, 81,98 anni per gli uomini)

10. Australia - Aspettativa di vita di 82,08 anni (85,80 anni per le donne, 83,94 anni per gli uomini)