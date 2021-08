Aumento del prezzo della revisione auto e bonus veicoli sicuri - Cosa c'è da sapere

Lo scorso 3 agosto 2021 è stato emanato un decreto interministeriale che ha stabilito, a partire da novembre 2021, un aumento per quanto riguarda il costo della revisione auto (che come noto va fatta dopo 4 anni per i veicoli nuovi ed ogni 2 anni per gli altri veicoli).

Al netto dell'IVA e di altre spese quest'anno il costo della revisione sarà in media di € 9,95 in più rispetto al passato.

Attualmente chi si rivolge alla motorizzazione paga € 45,00 mentre nei centri autorizzati si paga un minimo di € 66,88. Con l'aumento in Motorizzazione si pagheranno € 54,95 e nei centri revisione € 79,02.

Contestualmente all'adeguamento sarà introdotto anche una sorta di bonus valido dal 2021 al 2023 grazie al quale sarà lo Stato a farsi carico di questo aumento ma per un solo veicolo a motore a persona e per una sola volta.

Il bonus, chiamato 'buono veicoli sicuri' ha però un fondo di soli 4 milioni di euro che sicuramente non sarà in grado di coprire tutte le richieste.