Rc auto: a Catania aumento del 32% dal 2022 al 2023

I prezzi in rialzo non hanno risparmiato nemmeno l'ambito assicurativo. Secondo quanto riportato dall'Osservatorio di Facile.it a Catania negli ultimi 12 mesi per assicurare un mezzo a quattro ruote sono necessarie in media € 642,60, con un aumento del 32% rispetto al 2022.

A guidare la classifica dei rincari a livello regionale è però Caltanissetta con la percentuale del 36,2%. Seguono Ragusa (34,3%), Catania (32%), Siracusa (30,2%), Palermo (29,7), Enna (28%), Agrigento (25,8%), Trapani (23,43%) e Messina (22%). A livello assoluto la provincia più cara è Palermo, quella più economica Enna.

Tra le garanzie accessorie sottoscritte dai guidatori siciliani la scelta selezionata da circa il 60% è quella dell'assistenza stradale. Distaccate la garanzia 'infortuni del conducente' (18,8%), la tutela legale (11,6%) e furto/incendio (7,8%).