La catanese Aurora Tamigio al suo romanzo d'esordio, 'Il cognome delle donne'

Giovedì 21 settembre alle 18.00 la Feltrinelli di via Etnea a Catania apre al pubblico il suo nuovo spazio eventi, l’area destinata agli incontri tra scrittori e lettori, con la scrittrice siciliana Aurora Tamigio che presenta il suo romanzo d’esordio, 'Il cognome delle donne' (Feltrinelli Editore) in dialogo con la scrittrice Lorena Spampinato.

Il Maestro Gianfranco Cavallaro introdurrà e chiuderà l’incontro con musiche per pianoforte. Aurora Tamigio, palermitana classe '88, si muove a proprio agio nella sua Sicilia, scrivendo al suo esordio un romanzo familiare che copre l’arco di sessant’anni e segna la storia di tre generazioni.

All’origine c’è Rosa. Nata nella Sicilia di inizio secolo, cresciuta orfana in un paesino arroccato sulle montagne, rivela sin da bambina di essere fatta della materia del suo nome, ossia di fiori che rispuntano sempre, di legno resistente e spinoso.

Al padre e ai fratelli, che possono tutto, non si piega mai sino in fondo. Finché nel 1925 incontra Sebastiano Quaranta, “l’unico uomo al mondo che non sapeva come suonarle”. È amore a prima vista, Rosa scappa con lui, si sposano e insieme aprono un’osteria che diventa un punto centrale per la gente dei quattro paesi tutt’intorno.

A breve distanza nascono il bel Fernando, poi Donato, che andrà in seminario, e infine Selma, dalle mani delicate come i ricami di cui sarà maestra. “Rosa guardava sua figlia, così mite e simile al padre, e pensava che no, non era una bella eredità quella. Un uomo gentile, che non si arrabbiava mai e che non sapeva come essere cattivo, era una buona cosa. Ma una ragazza, con quelle stesse doti, era una sciagura nera".

E infatti Selma si fa incantare da Santi Maraviglia, detto Santidivetro per la pelle diafana, sposandolo contro il parere materno. È quando lui diventa legalmente il capofamiglia che cominciano i guai, e un’eredità che era stata coltivata con cura viene sottratta.

A farne le spese saranno le figlie di Selma e Santi: Patrizia, delle tre sorelle la più ribelle, Lavinia, bella come Virna Lisi, e Marinella, la preferita dal padre, che si fa ragazza negli anni ottanta e sogna di studiare all’estero. Su tutte loro veglia lo spirito di Sebastiano Quaranta, che torna a visitarle nei momenti più duri, anche quando dalla montagna si sposteranno in città per volere di Santi.