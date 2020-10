B&B d'Italia - Dal 16 al 22 novembre anche in Sicilia la 'Settimana del Baratto'

Anche in piena emergenza Covid-19 scatterà il prossimo 16 novembre 2020 la settimana del Baratto: tantissimi B&B in Italia offriranno vitto ed alloggio gratuito in cambio di beni e/o servizi