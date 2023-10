Banche: la classifica delle più affidabili secondo Altroconsumo

Tassi alle stelle, mutui e prestiti più cari. In questo periodo è molto difficile individuare quale sia la Banca o l'istituto di credito più adatto ad un finanziamento o per aprire un conto corrente.

Un aiuto in tal senso arriva da Altroconsumo, che ha stilato una classifica con la quale viene dato un giudizio sulla solidità degli istituti bancari. Alle banche è stata data una valutazione che va da 1 a 5 stelle (1 stella la meno affidabile, cinque stelle la più affidabile).

In testa alla classifica troviamo diversi istituti. Alcuni di questi sono i seguenti: Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù, Banca Centro Lazio Credito Cooperativo, Banca del Piceno, Banca del Veneto Centrale, Banca di Imola, Banca di Pesaro Credito Cooperativo, Banca Mediolanum PSA, BCC di San Giovanni Rotondo, Blu Banca, BCC financing, BCC di Verona e Vicenza, BCC di San Giovanni Rotondo, BCC di Pachino, BCC Lodi, Banca di Udine Credito Cooperativo.

Per quanto riguarda i gruppi bancari tre stelle per Ibl Banca (gruppo), Emil Banca - Credito Cooperativo, Solution Bank e Mediocredito centrale. Tre stelle anche per alcuni colossi come Intesa Sanpaolo (gruppo) con un punteggio di 189,8 e Mediobanca (gruppo) a 198,8, Banca Sella (gruppo) e Credem 198,10. La Cassa di Risparmio di Orvieto ottiene due stelle mentre l’unico caso a una stella è CA Auto Bank (spa).

Una banca a 5,4,3 stelle non presenta situazioni di criticità e può essere considerata in salute. In questo caso Altroconsumo consiglia solamente di tenersi sempre informati sugli investimenti e di non superare mai € 100.000,00 a correntista depositati sul conto corrente.

Se una banca ha '2 stelle' non è in crisi perchè i suoi indicatori patrimoniali sono comunque superiori rispetto al minimo necessario. Ma Altroconsumo consiglia di non abbassare la guardia e monitorare la situazione, non sottoscrivendo conti vincolati la cui durata superi i 24 mesi o che non sono svincolabili in anticipo.

Le banche che hanno una sola stella non sono del tutto in crisi nel caso in cui il loro punteggio sia tra 120 e 130 ma Altroconsumo in questo caso consiglia di essere pronti a cambiare banca.

Per cercare la propria banca ed individuare il livello di affidabilità cliccare sul seguente link.