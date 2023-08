Beetna's Home: la casa delle api alle pendici dell'Etna

Negli ultimi anni i cambiamenti climatici e l'inquinamento hanno messo a dura prova la salute delle api.

Per questo ed altri motivi quattro amici (uno a quattro zampe), Daniela, Lucio, Marco e Tea stanno cercando ri realizzare il loro sogno, ossia quello di portare le api sull'Etna e produrre il miele di Astragolo in un bosco patrimonio dell'Unesco, non lontano dalla cima del 'Mongibello'.

Nasce cosi 'Beetna's Home' (Piano Provenzana, Etna Nord, Località Monte Conca, 95015 Linguaglossa CT), ovvero una casetta in legno di abete, su ruote, alla quale collegare esternamente arnie tramite finestrelle protette da reti.

In questo modo, all’interno della piccola casa, l’aria degli alveari andrà a saturare di profumi e suoni l’ambiente mentre dalle grandi vetrate sarà possibile osservare il bosco, ammirare la cima del vulcano attivo più alto d’Europa e soprattutto conoscere da vicino l'affascinante mondo delle api, i loro prodotti e la loro organizzazione sociale.

Un'esperienza multisensoriale, rilassante e salutare in compagnia delle api, all’interno di un bosco incontaminato che vuole essere occasione di promozione del benessere della persona oltre che opportunità di apprendimento e di sviluppo ecosostenibile del territorio.

Didattica - Incontri dedicati a bambini, famiglie e scolaresche per conoscere il mondo delle api e l’importanza che questi laboriosi insetti hanno per la salvaguardia della biodiversità e per la salute dell'uomo e dell'ambiente. Prezzi: bambini da 1 a 3 anni gratis, bambini 3-12 anni a partire da €10, adulti e over 12 a partire da €15 (scontistiche per gruppi e famiglie)

Apiario Olistico - L'apiturismo è una forma di turismo che va oltre la semplice visita alle api e alle loro arnie, ma cerca di creare un'esperienza di connessione profonda con la natura e con le api stesse. Prezzi: Apiterapia: a partire da €10.

Prodotti - A 1880 metri s.l.m. si produce il miele di Astragalus siculus, una pianta endemica che cresce esclusivamente sull'Etna e che ha un ruolo importantissimo nella difesa delle pendici del vulcano

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo mail (beetnashome@gmail.com), telefonare al 3497814250 o visitare il sito beetnashome.com.