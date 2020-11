Black Friday: i negozi a Catania che aderiscono all'iniziativa

Catania, come tutte le altre città italiane, nonostante il Covid-19, ha già iniziato il suo countdown per il Black Friday del prossimo venerdì 27 novembre 2020.

Questa ricorrenza nasce in America, dove ricorre il giorno dopo il 'Ringraziamento', ossia il quarto giovedì di novembre. La maggior parte però credono che la parola 'black' derivi dal fatto che nei libri contabili si annotino in nero i guadagni e non le perdite (che vengono segnate in rosso).

Nonostante i vari DPCM, i negozi di abbigliamento, accessori, gioiellerie, negozi di elettronica e telefonia, possono restare ancora aperti. Ovviamente nella maratona di 24 ore dedicata allo shopping sarà possibile acquistare anche online.

Per poter effettuare gli acquisti del 'Black Friday' in tutta sicurezza è però necessario seguire alcuni semplici consigli.

- prima di ordinare o acquistare con qualche giorno di anticipo effettuare sempre un monitoraggio dei prezzi per evitare di acquistare ad un prezzo ancora gonfiato

- se si acquista online leggere attentamente i feedback che riguardano il venditore e stampare sempre tutta la procedura online

- leggere attentamente tutte le condizioni di vendita (spese di spedizione, data di consegna, modalità di recesso, spese per la restituzione)

- effettuare i pagamenti con carte prepagate

- essere a conoscenza della possibilità di esercitare entro 14 giorni il diritto di recesso e di garanzia mediante una comunicazione al venditore; le spese di spedizione sono invece sempre a carico dell'acquirente

La lista dei negozi a Catania

Coin - Via Etnea 116, Catania

Helmè - Largo dei Vespri 13, Catania

Zuiki - Via Etnea 135-137, Catania

Pinko Boutique Catania - Corso Italia 185

Candida - Via Gelso Bianco, Porte di Catania

Unieuro Catania - Via San Giuseppe La Rena 67

Conbipel - Porte di Catania

Prenatal - Porte di Catania

Camicissima - Corso Italia 41, Catania

Timberland - Porte di Catania

Yamamay - Corso Italia 117, Catania

Pimkie - Via Etnea 188/190, Catania

Oltre - Via Etnea 281, Catania

Motivi - Via Etnea 172, Catania

Stefanel - Corso Italia 32, Catania

Mediaworld Catania - Porte di Catania

Obag - Via Etnrea 98, Catania

Conpibel - Coop Gravina di Catania

Foot Locker - Via Etnea 220/222, Catania

Mango - Via Etnea 217-219, Catania

OVS - Via Gabriele D'Annunzio 105, Catania

Euronics La Via Lattea - Viale Ulisse 10, Catania

Rinascente Catania - Via Etnea

Barbagallo Uomo e Donna - Corso Italia 54-56 e Corso Italia 60-62, Catania