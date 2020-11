Bollo auto 2020 - Proroga al 10 novembre per le domande di esenzione e rimborso

Come noto la Regione Sicilia ha disposto quest'anno la possibilità per determinate categorie di soggetti di essere esentati dal pagamento del 'Bollo 2020'.

La precedente scadenza per la presentazione delle istanze di rimborso e di richiesta di esenzione (per conoscere le modalità di presentazione della domanda clicca sul seguente link), quella delle 23.59 del 5 novembre 2020, è stata prorogata alle 23.59 del 10 novembre 2020.

Una proroga che, vista l'emergenza Covid-19, è necessaria per evitare gli assembramenti presso gli intermediari che si occupano della presentazione della domanda (intermediari ai quali si rivolgono coloro che non sono in possesso di un indirizzo pec).

Coloro che invece sono in possesso dei requisiti e della documentazione richiesta (copia del libretto auto; documento di identità in corso di validità; redditi richiesti) possono proporre la loro domanda di esenzione o rimborso online al seguente link.