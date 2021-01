Bonus mobilità: altra finestra di rimborso fino al 15 febbraio

Il bonus bicicletta torna in auge in questi giorni. Coloro che tra il 4 maggio ed il 2 novembre 2020 hanno comprato una bici, un monopattino o un servizio che rientrava tra quelli previsti dalll'iniziativa, ma non è riuscito ad ottenere il bonus perchè i fondi erano esauriti, potrà chiedere il rimborso dalle 9 del 14 gennaio 2021 fino al 15 febbraio 2021.

Cosa fare per ottenere il rimborso

- occorre avere già effettuato la registrazione entro il 9 dicembre 2020 ed aver conservcato la fattura o lo scontrino che attesta l'avvenuto acquisto

- inserire i dati, il valore del bene e del servizio acquistato, la documentazione a supporto sul sito del Ministero dell'Ambiente

- il rimborso sarà effettuato dopo il 15 febbraio 2021