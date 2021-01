Bonus idrico e bonus acqua potabile: come ottenerli

La legge di Bilancio 2021 ha previsto per il nuovo anno anche il cosidetto 'bonus idrico' ed il bonus acqua potabile, entrambi dell'importo di € 1.000,00.

Bonus idrico

Si tratta di un provvedimento che ha come obiettivo quello di favorire la sostituzione di rubinetti e sanitari con soluzioni a flusso di acqua limitato per poter così ridurre al massimo gli sprechi.

Sono stati stanziati 60 milioni di euro (20 milioni di euro ogni anno dal 2021 al 2023).

Si attende, prima del via ufficiale, che il Ministero dell'Ambiente vari un decreto ad hoc che indichi come presentare la domanda ed i requisiti per richiedere il contributo.

E' già comunque chiaro che per poterne beneficiare si dovrà essere residenti nel territorio italiano e che il beneficiare di questo bonus non comporterà il suo inserimento tra il reddito imponibile.

Spese ammesse

- sarà permesso installare un wc in cercamica con un volume di scarico che dovrà 6 litri al minuto in meno rispetto a quello precedente (sono comprese tra le spese anche le opere murarie)

- sarà permesso sostituire i rubinetti del bagno e della cucina ed i soffioni della doccia (riduzione di 9 litri al minuto) purchè la nuova soluzione preveda un risparmio di acqua di almeno 6 litri al minuto

Bonus acqua potabile

Consiste nella possibilità di installare in casa propria un sistema di filtraggio e miglioramento dell'acqua destinata al consumo. Anche in questo caso, come sopra specificato, il contributo sarà di € 1.000,00.

Si attendono ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate ai fini di individuare le modalità di richiesta di questo contributo.