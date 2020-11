Bonus Sicilia: a chi spetta ed entro quando richiederlo

Dal 9 al 16 novembre 2020. E' questo il lasso di tempo entro il quale le aziende siciliane che possiedono i requisiti potranno presentare la domanda ed accedere ai fondi del 'Bonus Sicilia'. Ogni azienda potrà beneficiare di sussidi a fondo perduto per un massimo di € 3.500,00.

Questi i requisiti previsti per poter accedere al bonus:

- avere almeno uno dei codici Ateco previsti dall'Avviso

- essere classificate come microimprese (cioè meno di 10 dipendenti e fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro)

- avere sede legale e/o operativa in Sicilia (alla data del 31 dicembre 2019)

- avere avuto l'attività economica sospesa durante il lockdown o, per le aziende alberghiere, non avere esercitato l'attività economica e/o avere registrato una diminuzione di fatturato del 25% nel periodo marzo-aprile 2020

- essere attive al 31 dicembre 2019 e continuare a esserlo al momento della presentazione dell'istanza

La Regione Siciliana ha inoltre fornito alcune precisazioni riguardo le caratteristiche del bonus:

- non è un "click day" (non sarà attribuito alcun criterio di priorità all'ordine cronologico di ricezione delle istanze)

- il contributo, uguale per tutti, sarà calcolato dividendo l'intera dotazione finanziaria per il numero di istanze utilmente presentate entro i termini

- il contributo sarà versato direttamente sul conto corrente indicato nell'istanza, senza ulteriori richieste

- le microimprese devono autocertificare di essere in regola con i contributi INPS, INAIL e Cassa edile

- le microimprese devono indicare correttamente l'IBAN per ricevere BonuSicilia in tempi rapidi

Tutte le informazioni necessarie per la compilazione del modulo (per coloro che presentano la domanda per la prima volta è necessario attivare lo SPID) si trovano al seguente link.