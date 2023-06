Bonus spesa 2023: come richiederlo ed ottenerlo

Il Governo, per cercare in parte di aiutare le famiglie in difficoltà e lenire l'esponenziale aumento delle bollette di luce e gas, ha introdotto il 'Bonus spesa'.

Si tratta di un contributo economico di € 382,50 che verrà corrisposto a determinati nuclei familiari sotto forma di 'carta acquisti'. Potrà essere spendibile esclusivamente in beni di prima necessità, ad esclusione di bevande alcoliche.

Bonus spesa - A chi spetta

- Famiglie composte da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009

- Famiglie composte da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005

- Famiglie composte da non meno di tre componenti

Ovviamente tra le categorie sopra elencate prevale sempre tra tutti la famiglia con ISEE più basso.

Non lo posso percepire coloro che già percepiscono uno di questi altri 'bonus': Reddito di cittadinanza; Reddito di inclusione; Indennità di mobilità; Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NAPSI); Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; Cassa integrazione guadagni (CIG); Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DISS-COLL);Qualsiasi forma di sostegno o integrazione salariale erogata dallo Stato.

Per poter beneficiare di questo bonus non c’è nessuna domanda da fare o modulo da compilare. I nuclei familiari aventi diritto alla carta acquisti saranno contattati direttamente dal Comune di residenza, con le istruzioni relative al ritiro della Postepay.

Le tempistiche e le modalità sono state comunicate dall'INPS. Eccole nel dettaglio.

11 giugno: entro questa data l’INPS metterà a disposizione dei Comuni di tutt’Italia la lista completa dei beneficiari, secondo l’ordine prioritario

26 giugno: è questa la scadenza che hanno i Comuni nel dare conferma della lista precedentemente presentata

Dopo 10 giorni dalle conferme: l’INPS trasmette la lista ufficiale a Poste Italiane, affinché le carte acquisto possano essere elaborate

Dopo 4 giorni dal resoconto di Poste Italiane: i Comuni ricevono dall’INPS il numero identificativo delle carte, da comunicare successivamente alle famiglie

Le carte acquisti sono nominative e saranno operative a partire da Luglio 2023. Per poter utilizzare la somma contenuta al loro interno, è necessario effettuare un primo pagamento entro il 15 Settembre 2023. Questo le renderà fruibili fino a scadenza, al momento non ancora fissata.