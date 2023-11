Bonus spesa 2024: a chi spetta e cosa si potrà acquistare

La Manovra del Governo Meloni ha confermato anche per il 2024, con uno stanziamento da 600 milioni di euro, il "Bonus spesa" per le famiglie che hanno un Isee pari o inferiore a 15mila euro.

La carta "Dedicata a te" spetta alle persone che risiedono nel territorio italiano con un Isee non superiore ad 15mila euro. I nuclei familiari interessati sono i seguenti: in primis quelli composti da almeno tre persone con un nato entro il 31 dicembre 2009; successivamente quelli con non meno di tre persone con un nato entro il 31 dicembre 2005.

Il contributo per il nucleo familiare è unico ed è di 382,50 euro. Non potrà essere erogato a quei nuclei familiari dove c'è chi percepisce reddito di cittadinanza, di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Verrà erogato attraverso carte elettroniche di pagamento (prepagate o ricaricabili) messe a disposizione da Poste Italiane e saranno consegnate presso gli sportelli abilitati.

Con la carta "Dedicata a te" si possono acquistare: carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole, pescato fresco, latte e suoi derivati, uova, olio d'oliva e di semi, prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, paste alimentari, riso, orzo, farro, avena, malto, mais, ortaggi freschi, cereali, farine di cereali, frutta, legumi, pomodori, alimenti per bambini e la prima infanzia, zuccheri, lieviti, miele, cacao, cioccolato, caffè, tè, camomilla, aceto di vino.

Non può essere usata per comprare farmaci. La novità invece sta nel fatto che si potrà utilizzare per acquistare carburante o abbonamento al servizio pubblico. Per dettagli maggiori bisognerà come sempre attendere l'approvazione del decreto attuativo.