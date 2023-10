Bonus trasporti: altro "click day" il 1° novembre

Il nuovo finanziamento previsto dalla Manovra 2024, che ha stanziato altri 35 milioni di euro fino a dicembre 2023, fa sì che per quanto riguarda il 'bonus trasporti' nella giornata dell'1 novembre 2023 (a partire dalle ore 8.00) vi sarà un nuovo 'click-day' fino all'esaurimento delle risorse.

Come già noto il 'bonus trasporti' è un contributo da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale, regionale, interregionale o per il trasporto ferroviario nazionale.

Copre il 100% della spesa ch si sostiene entro un limite massimo di € 60,00. A poterne fare richiesta sono tutti i cittadini che non hanno un reddito superiore ad € 20.000,00 annui.

Anche in occasione del 1° novembre per poter richiedere il bonus sarà necessario collegarsi al sito dedicato ed accedere con SPID o CIE.

Sarà sufficiente una autodichiarazione, spuntando una casella, in cui si afferma di aver avuto un reddito inferiore ad € 20.000,00.

A regolare il funzionamento della piattaforma sarà un sistema di coda automatico e sarà possibile effettuare una sola richiesta per ogni accesso (per sè o per il figlio minore a carico). Chi ha necessità di più bonus, una volta finito con un accesso, potrà provare ad accedere con un altro indicando i codici fiscali dei diversi beneficiari.