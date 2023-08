Bonus dipendenti (con figli a carico) da 3.000 €: come richiederlo ed ottenerlo

Importante novità in tema di 'bonus'. L'Agenzia delle Entrate ha infatti fornito ai datori di lavoro le istruzioni per poter erogare ai propri dipendenti con figli fisicamente a carico somme o rimborsi a titolo di benefit fino ad un importo massimo di € 3.000,00.

Spetta a coloro che hanno anche un solo figlio a carico e non si divide tra i due genitori, ma entrambi ne possono usufruire (sempre che siano impiegati in azienda e che il datore di lavoro decida di erogare l'aiuto).

L'agevolazione consiste nei 'fringe benefit', ossia in buoni benzina, buoni spesa, somme erogate o rimborsate per il pagamento di utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Rientrano in questa categoria anche quei benefici che, per specifica scelta del lavoratore, sono stati concessi, in tutto o in parte, in luogo dei 'premi risultato' detassabili.

Non rientrano in questo bonus il rimborso delle rette scolastiche o il rimborso per l'acquisto dei libri e dei testi scolastici, viaggi con finalità ricreative o culturali, medicina preventiva e diagnostica.

Sono considerati 'a carico' i figli con reddito non superiore ad € 2.840,51, reddito che sale ad € 4.000,00 quando si parla di età fino a 24 anni.

Per accedere a questo tipo di agevolazione il dipendente deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale del proprio figlio o dei figli fisicamente a carico. Non c'è una dichiarazione predefinita, che quindi può essere concordata tra lavoratore e datore di lavoro.

Il beneficio possono ottenerlo anche i genitori che già ricevono l'assegno unico universale.