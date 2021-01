Bonus Tv 2021: come richiederlo ed ottenerlo

A partire dal prossimo 1 settembre 2021 (anche se il processo per completarsi in tutta Italia avrà come data finale quella del 31 giugno 2022), come noto, in molte Regioni italiane non sarà più possibile guardare la televisione attraverso il vecchio digitale terrestre per l'avvento della tecnologia di ricezione DVB T2.

Saranno quindi necessari nuovi decoder per captare questo nuovo segnale o nuovi televisori. Per questo motivo il Governo ha previsto un 'Bonus Tv' dell'importo di € 50 da poter utilizzare entro il 31 dicembre 2022 (ed a partire dal 18 dicembre 2019).

Questo bonus però è riservato solamente a determinati soggetti con specifici requisiti:

- ISEE inferiore ad € 20.000 (reddito familiare)

- nessuno della famiglia deve aver utilizzato un precedente bonus Tv

- la tv ed il decoder devono essere certificati dal MISE

Per ottenere lo sconto è sufficiente presentare al rivenditore apposita autocertificazione (dove dichiara di possedere tutti i requisiti sopra indicati) per poter acquistare un decoder o una Tv DVB T2 di qualunque dimensione.

Lo sconto sarà immediato e solamente in un secondo momento verranno effettuati i controlli necessari ad accertarsi che colui che ha beneficiato del bonus aveva o meno effettivamente i requisiti previsti.