Appuntamento da non perdere quello del 28-29 agosto e del 4-5 settembre 2021

Borghi dei Tesori Fest. Sessanta borghi di tutta l’Isola aprono le porte per mostrare e raccontare i loro tesori. 300 luoghi da visitare, 50 esperienze speciali, 30 passeggiate.

Conventi, castelli, osservatori stellari, monasteri, fari, botteghe artigianali. E se avete voglia di natura, c’è l’imbarazzo della scelta tra passeggiate, trekking su sentieri, riserve naturali, esplorazione di grotte, tour a cavallo.

Capitolo food: degustazioni guidate, dal torrone al vino, dal formaggio artigianale all’olio, fino alla salsiccia alla ciliegia, ma si imparerà anche con le nonnine del luogo come friggere il latte o impastare i Passavolanti, biscotti davvero speciali.

E poi laboratori di scultura, studi d'artista, esperienze tra artigiani delle campane, delle icone, dei tessuti, del legno, del ricamo, di tappeti artigianali, di strumenti musicali. Un’occasione da non perdere per gli adulti, un’esperienza indimenticabile per i bambini.

Per quanto riguarda la Sicilia partecipano alla manifestazione i seguenti comuni: Licodia Eubea, Piedimonte Etneo e Militello Val di Catania.