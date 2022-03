Bottiglie e borracce di plastica in lavastoviglie? Gli errori da evitare

Lavare le boracce di plastica (ed in generale bottiglie di plastica) in lavastoviglie è un comportamento potenziamente dannoso per la nostra salute perchè consente la migrazione delle sostanze chimiche presenti all'interno dei recipienti.

Gli effetti negativi sul nostro organismo possono essere consistenti: ossia interruzione del sistema endocrino, che assieme al sistema nervoso gestisce il funzionamento del nostro corpo. Una ricerca scientifica ha infatti rilevato 3.500 composti chimici correlati al lavaggio nell'elettrodomestico, di cui 400 legati alla plastica.

Ed è stato altrettanto confermato che il livello di tossicità è più alto nelle bottiglie riempite subito d'acqua dopo il lavaggio senza che venga effettuato un preventivo risciacquo.

La circostanza che le bottiglie di plastica siano biodegradabili non significa che siano fatte solo con composti naturali e che quindi si possa utilizzarle con leggerezza.

Una ricerca condotta dall'Università di Copenaghen ha evidenziato come l'acqua del rubinetto conservata in bottiglie di plastica venga sempre contaminata da sostanze pericolose per la salute. Sostanze che aumentano la loro pericolosità con il lavaggio in lavastoviglie, che consuma la plastica dei contenitori.