Boxe, semifinale mondiale per il 'peso medio' catanese Salvo Cavallaro

Giorni decisivi per il pugile catanese Salvo Cavallaro. Ai Mondiali Aiba di Belgrado quattro sfide vinte in maniera convincente hanno decretato l’approdo in semifinale del peso medio appartenente al Gruppo Sportivo Fiamme Oro, oltre che alla Nazionale italiana Elite, e alla famiglia Cavallaro Boxing Team di Coach Giovanni Cavallaro.

Giovedì 4 novembre la semifinale dei 75 kg varrà l’ultimo passo per il titolo di campione mondiale dopo la certezza della conquista di una medaglia ottenuta due giorni fa. Ai preliminari battuto il finlandese Embulav (5-0), agli ottavi il russo Kiryl (5-0), ai quarti il francese Fendero in un tiratissimo match chiusosi sul 3-2.

“Occhi di tigre”, sin qui 61 match vinti, è tra i due italiani rimasti in competizione. Incrocerà i guantoni, nel ring A dello Stark Arena della capitale serba che aprirà i battenti alle ore 13, col cubano Yoenlis Hernandez, 24 anni e 41 vittorie in carriera.

“Sono contento delle mie prestazioni sin qui sostenute – queste le parole di Cavallaro - Era importante ripartire dopo un intervento chirurgico al braccio che mi ha fermato un mese. E i risultati sono stati brillanti ma proprio adesso bisogna andare sino in fondo e puntare all’oro mondiale che mi sono prefissato da tanto tempo".