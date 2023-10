'Frumento Catania' cambia location: si trasferisce in via Crociferi

Frumento cambia location a Catania e si trasferisce nella centralissima via Crociferi, all’angolo con piazza San Francesco d’Assisi - più nota a tutti come piazza Dusmet, per la presenza dell’antica statua del cardinale Dusmet, simbolo della città -, dove sarà aperta a partire da venerdì 6 ottobre.

Questo il commento del fondatore e proprietario del locale, Emanuele Serpa: "Seguiamo l’idea di essere presenti nei centri storici di importanti città d’arte, rappresentative dell’identità dell’isola. Vogliamo che la pizza abbia anche il compito, così come lo ha sempre la cucina, di farsi veicolo di conoscenza di storie, memorie, progetti, persone legate al cibo e alla sua cultura".

Serpa ha poi proseguito: "È già così ad Acireale, dove Frumento ha aperto la sua prima sede storica in piazza Mazzini, a pochi metri dalla Basilica di San Sebastiano, dal Palazzo di Città, dal Duomo. Sarà così tra poche settimane, a Modica, dove apriremo proprio di fronte a piazza Matteotti, la piazza principale del centro storico della città bassa. È così anche a Santa Maria La Scala, l’affascinante borgo di pescatori vicino ad Acireale dove la scorsa primavera abbiamo inaugurato la nostra osteria di mare, con una terrazza che si affaccia sul lungomare e sulla scogliera. Ecco che non poteva che essere così anche a Catania, dove Frumento diventerà punto di riferimento per i moltissimi turisti che attraversano la bellissima via Crociferi - che ricordiamo è patrimonio mondiale protetto dall’Unesco ed emblema del barocco della città - per raggiungere via Etnea, piazza Università, piazza Duomo e la vivace, imperdibile pescheria".

La scelta di Emanuele Serpa è coerente con la crescita del brand Frumento, che quest’anno è stato celebrato anche da numerosi riconoscimenti, tra cui la collocazione 25° posto tra le migliori pizzerie d’Italia - prima in Sicilia - per 50 Top Pizza e al 57° posto nella classifica 50 Top Pizza World (alla quale si aggiunge la collocazione nella Guida alle Pizzerie Gambero Rosso 2024): "In questo momento più che mai sentiamo quindi la grande responsabilità di rappresentare la Sicilia nel mondo della pizza, grazie sempre all’enorme impegno da parte di tutta la nostra squadra".

Il percorso è delineato con chiarezza: "Vogliamo che Frumento si sviluppi come catena di pizzerie artigianali, capaci di esprimere in ogni luogo la filosofia del brand ma allo stesso tempo una propria personalità e una propria unicità, fortemente legata al territorio. In artigianalità e sostenibilità troviamo le fondamenta del nostro progetto costruito attorno ad una personalissima idea della pizza contemporanea e dell’esperienza proposta all’ospite".