Catania ospiterà dal 26 al 28 maggio le iniziative della campagna “Oltre la pelle - La prevenzione al centro scende in piazza” per ricordare a tutti l'importanza della prevenzione del melanoma.

In Via Vittorio Veneto e in altri punti della città i cittadini potranno trovare un allestimento temporaneo e la distribuzione di materiale informativo sulla prevenzione del melanoma, uno dei tumori cutanei più diffusi e aggressivi. Maggio è il mese nazionale della prevenzione del melanoma.

Le nuove diagnosi di melanoma sono in crescita e rischiano di esserlo ancora di più in futuro a causa del riscaldamento climatico. Grazie a controlli periodici e buone abitudini però il melanoma si può prevenire e la diagnosi precoce aumenta le possibilità di guarigione.

La campagna “Oltre la pelle - La prevenzione al centro” è promossa da Novartis con il patrocinio di: Intergruppo Melanoma Italiano (IMI), Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica (ADOI), Associazione Italiana Malati di Melanoma (A.i.Ma.Me.), Melanoma Italia Onlus (MiO), Associazione Pazienti Italia Melanoma (APAiM), Emme Rouge Onlus e MelanomaDay.

La campagna Oltre la pelle prevede anche per il 2022 un ricco programma di attività per conoscere e prevenire il melanoma, sviluppato anche grazie al contributo di esperti, medici e pazienti, attraverso la pagina Facebook @OltreLaPelleMelanoma, dove potrete trovare tutti gli appuntamenti in calendario dei prossimi eventi.