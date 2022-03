XXI edizione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica Lilt - A Catania il 20 ed il 27 marzo

Ha preso il via lo scorso 19 marzo 2022, come ogni anno all’arrivo della primavera, la XXI edizione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO) promossa dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), campagna di sensibilizzazione, istituita nel 2001 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per educare alla prevenzione e all’importanza dei corretti stili di vita per evitare il cancro. La conclusione è fissata per domenica 27 marzo.

Due gli appuntamenti in provincia di Catania con la Lilt etnea: domenica 20 marzo a Belpasso in piazza Stella Aragona dalle 10 alle 13; e domenica 27, a conclusione, in piazza Giovanni Verga a Catania, sempre dalle 10 alle 13. Ai banchetti, i volontari della Lilt distribuiranno opuscoli contenenti informazioni utili su un corretto stile di vita basato sulla prevenzione e doneranno una bottiglia di olio extravergine di oliva, simbolo Lilt della prevenzione e principe della dieta mediterranea, a quanti si iscriveranno o rinnoveranno l'iscrizione.

La SNPO mette al centro la prevenzione contro i tumori che si consegue mediante le visite di controllo periodiche ed uno stile di vita sano che preveda attività motoria e un adeguato approccio al cibo. L’olio extravergine d’oliva 100% italiano è l’ambasciatore di questa ventunesima edizione della campagna ed è affiancato dallo chef stellato Davide Oldani, da tempo accanto alla Lilt, la cui filosofia ai fornelli rappresenta un perfetto esempio di come la prevenzione possa iniziare fin dalla tavola.

Dichiara il Presidente della Lilt di Catania, dott.ssa Aurora Scalisi: “La Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, fissata non a caso nella prima settimana di primavera a sottolineare la “rinascita” a cui ognuno di noi è chiamato relativamente alle abitudini alimentari e allo stile di vita, è una campagna di sensibilizzazione importantissima volta a diffondere uno stile di vita sano come mezzo indispensabile di lotta ai tumori. L’olio d’oliva extravergine, italiano, simbolo della Lilt in questa campagna, rappresenta non solo l’aderenza alla dieta mediterranea, patrimonio immateriale Unesco, ma anche la valorizzazione del patrimonio olivicolo di qualità del nostro territorio nazionale utile alla prevenzione di molte malattie in generale e del cancro in particolare”.