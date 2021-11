“Giornata Mondiale contro l’Aids” - Campagna di sensibilizzazione al Policlinico di Catania

In occasione della “Giornata Mondiale contro l’Aids”, che si terrà domani, mercoledì 1 dicembre, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” guidata dal direttore generale Gaetano Sirna, organizza una campagna d’informazione e sensibilizzazione verso l’utenza sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili e sull’HIV, con la collaborazione delle Unità Operative Complesse di Malattie Infettive diretta da Arturo Montineri e Centro Trasfusionale diretta da Sebastiano Costanzo.

Dalle ore 8 alle ore 13 sarà possibile ottenere notizie utili e informazioni nei due presidi ospedalieri, al Policlinico Rodolico di via Santa Sofia nella sede dell’UOC Centro Trasfusionale, edificio 7, e al San Marco di Librino nel piazzale antistante l’edificio 2, dove sosterà l’autoemoteca messa a disposizione dall’Associazione Donatori “S. Marco” con il segretario nazionale Rosario Battiato. Inoltre, il personale dell'UOC Malattie infettive sarà a disposizione per eseguire il test gratuito dell'HIV ed eventuale consulto medico per coloro che volessero richiederlo presso la sede dell'UOC al presidio San Marco, edif. B, piano 6, scala b2.