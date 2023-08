Cannucce di carta non sempre amiche dell'ambiente, ecco il perchè

L'uso smisurato di plastica ed il suo erroneo smaltimento hanno contribuito in questi anni all'inquinamento del pianeta.

Recentemente, per rispettare le normative comunitarie e nazionali, sono stati innumerevoli gli esercizi commerciali che hanno sostituito la plastica con prodotti di carta, biodegradabili e facilmente riciclabili.

Recenti studi condotti dall'Università di Anversa hanno però dimostrato che alcune cannucce di carta sono tossiche e contribuiscono all'inquinamento.

Si tratta di cannucce e tazze di carta di bambù, plastica, vestro (circa 27 marche sulle 39 oggetto dello studio) che contengono tracce di sostanze per e polifluoroalchiliche (ossia PFAS).

Sono elementi chimici utilizzati per rendere resistenti ad acqua, calore e macchie i prodotti di uso quotidiano.

Altri ricercatori dell'Università di Goteborg in Svezia hanno inoltre individuato che nelle tazzine di carta è spesso presente il PLA, un tipo di bioplastica che nonostante provenga da fonti rinnovabili è comunque nocivo per la salute e soprattutto c'è il grosso rischio che non si degradi, rimanga in natura e possa essere ingerita da animali o esseri umani, così come accade per le altre plastiche.

Da qui ne deriva la necessità di utilizzare sempre meno la plastica e di utilizzare, per conservare gli alimenti, piatti, posate e borracce di metallo, ceramica, porcellana, vetro o altro materiale riutilizzabile.