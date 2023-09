Contro il caro voli Wizz Air lancia il servizio "MultiPass"

Wizz Air ha rilevato che oltre il 50% degli italiani che viaggiano sul territorio nazionale hanno meno di 35 anni. Le loro città preferite sono Milano, Catania e Napoli. I Millennials e la Gen Z si spostano molto all’interno del Paese: più della metà di tutti i viaggiatori nazionali appartiene a questa fascia d’età.

La maggior parte di loro (oltre il 60%) viaggia per l'Italia per vedere parenti e amici. Per rendere gli spostamenti nazionali ancora più semplici, Wizz Air ha lanciato un abbonamento di volo all'inizio dell'estate: il Wizz MultiPass.

Wizz MultiPass è il primo piano di abbonamento di volo in Europa che offre ai passeggeri la possibilità di bloccare il prezzo del biglietto e del bagaglio per l'intero periodo di 6 mesi sulle rotte nazionali in Italia e sulle rotte internazionali da e per la Polonia.

MultiPass di Wizz Air è un servizio di abbonamento che consente agli abbonati di viaggiare una volta al mese su voli Wizz Air idonei pagando una tariffa mensile fissa che non dipende dalla stagionalità o dal fatto che si tratti di una prenotazione last minute. Il periodo di registrazione della fase di roll out termina il 1° dicembre. Acquistando un abbonamento, i viaggiatori italiani potranno costruire il piano più adatto alle proprie esigenze, scegliendo tra le opzioni di volo di sola andata o di andata e ritorno, e infine scegliendo se aggiungere il servizio Wizz Priority e/o la franchigia bagaglio.

Come con un normale biglietto Wizz Air, è possibile acquistare i servizi aggiuntivi e aggiungerli alla prenotazione prima del volo tramite la pagina "Check-in e prenotazioni". Le tariffe partono da soli 37 euro al mese per un volo mensile di sola andata. Con queste tariffe, ad esempio, WIZZ MultiPass può aiutare i passeggeri a risparmiare fino a quasi il 50% su biglietti tra nord e sud Italia.

I clienti hanno l’opportunità di prenotare un volo fin da quando inizia l’abbonamento e di fare il primo viaggio cinque giorni dopo. Scegliendo il mese successivo come mese di inizio dell'abbonamento, i clienti potranno prendere un volo a partire dal sesto giorno del mese e nei successivi 29, 30 o 31 giorni, a seconda del mese. L'abbonamento si rinnoverà ogni primo giorno del mese.

È anche possibile acquistare il Wizz Multipass a metà mensilità, se mancano più di 5 giorni alla fine del mese. Il cliente verrà addebitato immediatamente e potrà imbarcarsi sul volo scelto entro 5 giorni. In questo caso, però, il passeggero accetta una finestra di viaggio più breve per il primo mese: il piano di abbonamento continuerà a essere rinnovato ogni primo giorno del mese. Puoi trovare ulteriori informazioni su Wizz MultiPass sul sito ufficiale di Wizz Air.