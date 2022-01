'Carovana della Prevenzione Sicilia' il 21 e 22 gennaio

Venerdì 21 e sabato 22 gennaio piazza Università ospiterà la "Carovana Prevenzione Sicilia" del progetto Komen Italia che, con la collaborazione del Comune, dell'Asp e dell’Associazione "Agata Donna per le Donne", offrirà esami diagnostici gratuiti a donne in difficoltà socio-economica non rientranti per fascia di età negli screening regionali.

Due unità mobili del programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile, promosso da Komen Italia, saranno operative nelle due giornate catanesi, dalle 9.30 alle 16.30, con il sostegno di medici volontari e associazioni del territorio per l'effettuazione di attività diagnostica che comprende mammografie, ecografie mammarie e ginecologiche, e altri esami supportati da strumentazioni di ultima tecnologia per la prevenzione dei tumori del seno, ginecologici, della pelle, del colon-retto a cui si aggiunge lo screening del piede piatto nell'adolescente.

Gli esami possono essere prenotati al numero di telefono 3405567865 e online sul sito di Komen Italia al link https://www.komen.it/carovana-della-prevenzione-catania-gennaio/.