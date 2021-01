Cashback 2021: tutte le ultime novità su app, rimborsi e transazioni

Il Governo ha previsto ulteriori miglioramenti all'iniziativa, che in questo modo coinvolgerà sempre più cittadini, facilitati nel porre in essere operazioni con bancomat o carta di credito

Dal 1 gennaio 2021, fino al prossimo 30 giugno, è cominciata la seconda fase del 'cashback', ossia della possibilità di essere rimborsati fino ad € 150 (si dovranno fare come minimo 50 transazioni) nel momento in cui si faranno acquisti con bancomat o carta di credito.

La nuova versione dell'app Io consentirà di registrare anche le carte con doppio circuito (Bancomat e Maestro). Ragione per la quale il contactless non sarà più un problema e non si correrà più il rischio di non vedere registrata la transazione.

A favore delle transazioni e dei negozianti è stata cancellata la commissione sui pagamenti inferiori a 5 euro (Pagobancomat, Nexi ha alzato la soglia ad € 10).

Sarà inoltre possibile effettuare pagamenti contactless fino ad € 50 e non più ad € 25 come accadeva in passato.

Oltre al 'cashback', come noto, verrà erogato anche un premio da € 1.500,00 ai primi 100.000 consumatori che effettueranno il maggior numero di transazioni.