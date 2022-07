'Peace on the road for Unicef' - Il 27 luglio tappa a Catania

Lo scorso 18 luglio 2022, Mauro Tresoldi, appassionato vespista che da anni compie viaggi in solitaria, ha deciso di iniziare da Lodi il suo tour in vespa (una px 125 del 1985), insieme a Giuseppina Serra (che guida una seconda vespa), per promuovere in questo modo le iniziative del Comitato Italiano per l’UNICEF, che ha l'obiettivo di farsi promotore anche stavolta di un messaggio di pace e di solidarietà, con particolare attenzione alle bambine e ai bambini coinvolti nel conflitto in Ucraina.

Diciotto fino a questo momento le tappe percorse. Il prossimo appuntamento è in programma a Catania il 27 luglio alle ore 17.30 presso la sede regionale Sicilia / provinciale di Catania per l’UNICEF, in via Montesano, 15.

A bordo delle due vespe un passeggero d’eccezione: la Pigotta, la bambola di pezza divenuta il simbolo dell’UNICEF, che avrà un messaggio di pace legato al braccio con un nastrino. Ad ogni tappa Mauro ne consegnerà una ai volontari del Comitato Provinciale per l’UNICEF che troverà ad accoglierlo e ne riceverà in cambio un’altra, portatrice di un nuovo messaggio, come fosse una staffetta.

La Pigotta avrà legata ad un braccio una pergamena contenente un messaggio di pace che, insieme a quelli raccolti in tutte le tappe del viaggio, serviranno a creare un mosaico che verrà condiviso con tutti i soggetti coinvolti.

Ad accogliere i due vespisti ci saranno, Adriana Patella - Assessore Servizi Sociali e Politiche per la Famiglia del Comune di Catania, Vincenzo Lorefice - Presidente Comitato regionale Sicilia per l'UNICEF, Ambra Picasso - Presidente del Comitato provinciale di Catania per l'UNICEF e Alessandro Fangano - Responsabile per la Comunicazione, la Grafica e la Promozione del Comitato Regionale Sicilia per l’UNICEF.

Parteciperanno, inoltre, i giovani dei centri di aggregazione dell’APS Beato Dusmet – San Filippo Neri, della Cooperativa I Girasoli e della Cooperativa Prospettiva che scriveranno su un quaderno, che rimarrà al Comitato Provinciale di Catania per l’UNICEF, messaggi di pace, arricchiti da disegni, che saranno utilizzati per future iniziative.